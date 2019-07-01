Yapımcılığını ÖK Yapım adına Ömer Kaya’nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Mahmut Kaptan’ın oturduğu, İhsan Aydın’ın kaleme aldığı Muhteşem Üçlü filminin oyuncuları Mardin’e özgü aksanı oturtmak ve yöreyi yakından tanımak için film çekimlerinden bir hafta önce Mardin’e giderek yöre halkıyla sık sık konuşma konusunda görüş alışverişinden bulundu.



İnsan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananların komedi olarak beyazperdeye aktarıldığı Muhteşem Üçlü filminde ünlü oyuncu Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras ve Kemal Zeydan rol alıyor.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, yaptığı açıklamada, sinemanın çok ciddi bir iş olduğunu belirterek, “Biz ÖK Yapım olarak mükemmelliği arayarak inandığımız değerler ışığında kaliteli iş yapmak üzere bu yola çıktık. Çekim yaptığımız bölge Mardin’in Midyat ilçesinin çok çeşitli lehçeleri var. Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkler var. Hepsinin tınısı farklı, film için ortak bir dil oluşturmamız gerekiyordu. Bu nedenle oyuncu arkadaşlarımız çekimlerden önce Mardin’e geldi. Yöre halkıyla konuşarak gözlemleyerek hep birlikte film için ortak bir dil oluşturduk” dedi.