2019-2020 tiyatro sezonunda Müjdat Gezen’den yepyeni bir müzikal, Eğlence Dünyası geliyor. Usta tiyatrocunun yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı Eğlence Dünyası müzikalinin başlıca rollerinde Cüneyt Arkın, Oya Başar, Ercan Bostancıoğlu, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu ve Behzat Uygur gibi isimler yer alacak. Seyircisiyle TİM Show Center’da buluşacak olan müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.



Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanan Eğlence Dünyası'nda Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca annesiyle birlikte; Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur ve Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur da babalarıyla birlikte rol alacaklar.



Oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Cücenoğlu, Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Selen Seyven, Buket Dereoğlu, Nazlı Mengi, Fide Köksal ve Aşık Nesimi gibi ünlü isimler yer alacak. Aynı zamanda Yaşar Ayvacı, Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Nejat Uygur, Seran Bilgi ve Emre Özmen de Eğlence Dünyası'nda seyirci karşısına çıkacak.



SURVIVOR ŞAMPİYONU DA SAHNEDE



Müzikalde Melihat Gülses, Ayben Erman, Semiha Yankı ve Sevcan Orhan ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.



Dekor tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın’ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab’da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı Eğlence Dünyası'nın koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanıyor. Ünlü makyaj ustası Corci’nin yanı sıra dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 118 kişilik bir kadro görev alacak.