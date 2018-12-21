'Sanat Güneşi' Zeki Müren ile özdeşleşen şarkıları dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın eşşiz yorumu ile opera formunda filarmonik olarak yorumlayan Limak Filarmoni Orkestrası, şimdi bu çalışmasını bir albüm olarak müzikseverlerin beğenisine sundu. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Yusuf Yalçın’ın aranjörlüğünde Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları konser serisiyle bir yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanında 20 bin sanatseverle buluştu.

Şimdi Uzaklardasın, Elbet Bir Gün Buluşacağız, Veda Busesi, Senede Bir Gün gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.



MURAT KARAHAN: BU, HEPİMİZİN BAŞARISIDIR

Uzun bir maratonun sonunda nihayet beklenen albümle müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Murat Karahan, ‘’Limak Filarmoni Orkestrası’nı kurarken Anadolumuzun dünyada belki başka hiçbir topluma nasip olmayacak zenginlikteki melodik çeşitliliğini; yerel dokularına sadık kalıp, doğru evrensel unsurlarla işleyip icra ederek, hem halkımızı çok sesli müzik ile buluşturmak, hem de yerel, öz müziğimizi en üst seviyede dünya müzik platformuna taşımanın hayalini kurmuştuk. Bu hayalin ilk adımı, Zeki Müren Şarkıları Konseri serisiydi. Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi. Bu cesaret ve yürek gerektiren projemizi en başından itibaren heyecanla sahiplenen ve büyük bir özveri ile her zaman yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, hepimizin başarısıdır” dedi.