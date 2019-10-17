Robin Williams’ın başrolde yer aldığı 1993 yapımı Müthiş Dadı (Mrs. Doubtfire) filmi, Broadway müzikaline dönüşüyor.



Filmin orijinal senaryosuna bağlı kalınarak yazılan müzikal oyunun 2020’nin illbaharında sahnelenmesi planlanıyor.



Müzikalde Robin Williams’ın canlandırdığı Daniel/Bayan Doubtfire rolünü Rob McClure canlandıracak. Oyunu dört kez Tony Ödülü kazanan Jerry Zaks yönetecek. Müzikalin dünya prömiyeri Seattle’daki 5th Avenue Theatre’da 26 kasım 29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Oyun Stephen Sondheim Theatre’da 9 Mart 2020’de oynanmaya başlayacak.

Kara mizah türündeki film, bir babanın kadın dadı kılığına girerek çocuklarının ve karısının güvenlerini kazanma hikayesini ele alıyor.

Daniel ve Miranda’nın evlilikleri hiç iyi gitmemektedir. Miranda, Daniel’in ne kadar iyi baba olduğunun farkında olsa da onu çok sorumsuz bulmaktadır. Karısına ve çocuklarına karşı büyük bir sevgi besleyen Daniel istemeye istemeye boşanmayı kabul eder. Fakat mahkemenin çocukları annelerine vermesi sonucu çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan Daniel, bu duruma bir çözüm bulmaya kararlıdır. En iyi bulduğu çözüm ise dadı kılığına girerek çocuklarının bakıcısı olmaktır. Bu şekilde olduğundan bambaşka bir karaktere bürünerek çocuklarının ve karısının güvenlerini tekrar kazanan Daniel’in başı, aksiliklerden kurtulmayacaktır.

Chris Columbus’un yönettiği Müthiş Dadı (Mrs. Doubtfire), 1994 yılında En İyi Makyaj Oscar'ını kazanmıştı.