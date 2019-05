Bu yazın bombası Antalya'dan geldi.



Birkaç yazdır Luis Fonsi'den Dua Lipa'ya, Tom Jones'dan Anne Marie'ye dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Otel, bu yaza Jennifer Lopez'le giriyor.



Türkiye'de ilk konserini 2012'de veren JLO, 7 yıl aradan sonra "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da hayranlarıyla buluşacak.



Konserin organizasyonunu daha önce birçok dünya starını Türkiye'ye getiren Taylan Özcan'ın Temacc adlı şirketi üstleniyor.



Biletler 2000 TL'den satışa çıktı, birkaç gün içinde 3000 TL'ye yükseldi.



Duyduğuma göre 2000 kişilik konser alanına büyük ilgi varmış. Bu yoğun ilgi nedeniyle Jennifer Lopez'in Antalya öncesi İstanbul'da da bir konser verme ihtimali söz konusu.



Daha önce Luis Fonsi'yi izleme fırsatı bulduğum Regnum Carya'nın beyazlar içindeki konser alanında Lopez'in bembeyaz video klibiyle büyülediği son şarkısı "Medicine"ı dinlemek pek hoş olacak.



Keşke konser alanı yeterince büyük olabilse de Lopez, sahneye video klipteki gibi beyaz bir atlıkarınca kurabilse.



ANTALYA'YA LOPEZ'LE BİRLİKTE BAŞKA KİMLER GELECEK?



Regnum Carya'da Jennifer Lopez'le birlikte bu yaz başka dünya starları da sahne alacak.



Genç müzisyen James Arthur, 18 Haziran'da, Jason Derulo 10 Temmuz'da, gençliğin son gözdelerinden Anne Marie ise 25 Ağustos'ta ikinci kez Antalya'da olacak.



İSTANBUL İÇİN YENİDEN "ONE LOVE" ZAMANI



İstanbul için bu yazın en güzel haberi "One Love" cephesinden geldi.



2001'den bu yana Wild Beasts'ten Groove Armada'ya, Fischerspooner'dan Blur'a müziğin farklı renklerini ağırlayan; 2015'te son kez yapılan One Love Festivali, geri dönüyor.



Festival, Birlikte Güzel tarafından Pozitif organizasyonuyla 20 Temmuz'da iki ayrı mekanda yapılacak.



Bir döneme damga vuran; özlediğimiz festival ve konser mekanı Parkorman'da başlayacak festival, akşamında Volkswagen Arena'da devam edecek.



Festival geri dönüşünü Türkiye'den ve dünyadan gelecek vaad eden isimlerle kutluyor.



Fransız dans müziği projesi The Blaze; İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years; Londra çıkışlı Michael Kiwanuka; Danimarkalı Oh Land festivalin uluslararası yıldızları arasında.



Festivalde Türkiye'den de birçok müzisyen yer alıyor.



Uzun zamandır Türkçe rap müzikte kuvvetli rüzgarlar estiren; son olarak The New York Times'ta "Tanımanız Gereken Avrupalı 15 Sanatçı" listesinde yer alan Ezhel de One Love sahnesinde.



Ezel'le birlikte Kamufle, Büyük Ev Ablukada ve Gaye Su Akyol festivalin diğer Türk lokumları.



22 HAZİRAN'DA İKİ STAR FARKLI MEKANLARDA SAHNEDE



İstanbul'da 22 Haziran Cumartesi akşamı büyük kapışma var.



Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'ta yer alan meşhur Burç Beach'inde Oscar and the Wolf; Küçükçiftlik Park'ta ise "Midsommar Festival" kapsamında Kadebostany sahne alacak.



İkisi de Türkiye'de çok seviliyor.



Hatta Oscar and the Wolf, Jay Jay Johanson gibi öyle sık gelmeye başladı ki; Türkiye'den ev alıp vatandaş olması yakındır.



Kadebostany de son yıllarda başımıza gelen en güzel şeylerden.



İkisinin de sahne performansı çok etkileyici.



Bu kapışmadan kim galip çıkar bilemiyorum ama ben oyumu konserle birlikte "deniz, kum, güneş" vaad eden Oscar and the Wolf'tan yana kullanıyorum.



Haziran sıcağında cayır cayır şehir merkezinde olmaktansa direksiyonu kızgın kaldırımlardan Burç Beach'in serin sularına kırmak daha tatlı geliyor kulağa.



Ama şehir merkezinde olacaklar Kadebostany'yi kaçırmasın.



Cool etkinlikleriyle nam salan "About Nights"ın sunduğu gecede Kadebostany öncesinde birçok performans olacak.



NEDİR BU "OSCAR AND THE WOLF" COŞKUSU?



Daha önce Türkiye'de "iğne attık yere düşmedi" coşkusunda birçok konser veren Oscar and the Wolf, Türkiye'de kendi ülkesinden bile meşhur diyebiliriz.



Bana göre Oscar and the Wolf'un bu topraklarda bu kadar sevilmesinin nedeni; iflah olmaz romantikliğimizde; gülerken bir anda ağlayıverip, en coşkulu yerde "Ve Melankoli"ye bağlayıvermemizde gizli.



Oscar and the Wolf, son derece acılı şarkılar söylemesine rağmen pek "acı" sevmeyen yeni gençliği de elektro soslu altyapılarıyla yakalamayı başardı.



Şarkılarında "Benimsin, seni istiyorum, aşkım ne olur beni bırakma" diye inlese de; düzenlemelerinin enerjisiyle tatlı tatlı dans ettiriyor.





Volume Up ve Ayı organizasyonuyla Oscar and the Wolf konseri, Burç Beach'in kumsalında kurulacak dev sahnede olacak. Gruptan önce İlker Aksungar, Emrah İş ve Funky C performans yapacak.



Gündüzden plaja gelmek, konser vaktine kadar deniz keyfi yapmak istiyorsanız biletler 139 TL'den başlıyor. Duyduğuma göre Burç Beach'te bu yaz birçok konser ve festival yapılacak.



BKM DE YAZA HIZLI BAŞLIYOR



Geçtiğimiz yaz Shakira'dan Imagine Dragons'a uzun zamandır hasret kaldığımız yıldızları İstanbul'a getiren BKM, bu yazın açılışını The 1975 ve Starsailor ile yapacak.



Gün boyu birçok müzisyenin sahne alacağı bu tek günlük festival 16 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta.



BKM'nin Harbiye Açıkhava konserleri de 9 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlıyor.



10 Temmuz'da Yalın, 13 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, efsane konser mekanımız Harbiye Açıkhava'da sahnede olacak.



Yakında birlikte söyledikleri bir şarkıyı yayınlayacak olan Yengi ve Erdem'in buluşması kaçmaz.



HARBİYE AÇIKHAVA'DA TEOMAN'DAN EDİS'E BİZİM YILDIZLAR SAHNEDE



BKM'den önce Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım ve SM Production'ın düzenlediği konserler olacak.



Açılışı 20 Haziran'da MFÖ yapacak.



Konserler 21 Haziran'da Teoman, 24 Haziran'da Yıldız Tilbe, 25 Haziran'da Edis, 27 Haziran'da Kenan Doğulu ile devam edecek.



Bu yıl Şehrazat şarkısı "Tik Tak" ile tatlı rüzgarlar estiren Nilüfer 28 Haziran'da sahnede olacak.



İSTANBUL'A YENİ "AÇIK HAVA" KONSER MEKANI



Her zaman İstanbul'da yaz aylarında yeteri kadar "açık hava" konser mekanı olmamasından yakınırız.



Bir dönem Kuruçeşme Arena, denizden yükselen bir vaha olarak eğlence dünyasını kucaklamış, yerli yabancı birçok starla anılarımızda unutulmaz bir yer etmişti.



Bu yaz yeni bir konser mekanının müjdesini vermek istiyorum.



Vadistanbul'da yepyeni bir sahne kuruldu.



Orman manzaralı bu yeni sahne açılışını 28 Haziran'da Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla yapacak.



Atlantis Yapım organizasyonuyla 29 Haziran'da Haluk Levent, 13 Temmuz'da Athena sahnede olacak.



HEM KIŞLARIN HEM YAZLARIN VAZGEÇİLMEZ MEKANI



Klein, uzun zamandır İstanbul gece hayatında zirvedeki yerini koruyor.



Benzerleri yapılmaya çalışıldı ama hiç biri Klein gibi olmadı.



Ve her yaz olduğu gibi Klein, Harbiye'deki kışlık mekanından Beyoğlu Tepebaşı'ndaki yazlığına taşınıyor.



Dün akşam açılışı yapılan Klein Garten, yaz boyu İstanbul'un "can simidi" teraslarından olacak.



Nefes almak için herkes oraya koşacak.



Yaz boyu mekanda yerli ve yabancı en iyi Dj'ler sabahın ilk ışıklarına kadar setin başında olacak.



Klein Garten'da her pazar "sunset" partileri bu sezon da devam edecek.



Klein'in Bodrum'daki şubesi ise bu yaz Çeşme/ Alaçatı'ya taşınıyor.



"Sommer Klein" İzmir açılışını, 5 Haziran'da house müziğin en büyük yıldızlarından Black Coffee ile yapacak.



BU ARALAR NELER DİNLİYORUM ?



"Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2" albümü



Redd "Yersiz Göksüz Zamanlar" albümü



Can Baydar "Ömür Dedikleri"



Tarık Sarul feat Hayal Köseoğlu "Benim Dünyam"



Merve Çalkan "Mektup"



Ersay Üner "Nokta"



Chingiz "Truth"



Betül Demir "Devlerin Aşkı"



BU ARALAR NELER İZLİYORUM?



The Society (Netflix)



The Pier (Blu TV)



Call me Bruna (Blu TV)



Pose (Netflix)



Sex Education (Netflix)