KIRIM KİLİSESİ'NDE KONSER Volkan İncüvez ile Kırım Kilisesi'nde ney konseri

Tarza değil tavra kıymet veren Debdebe’nin albümü 24 Mayıs’ta çıktı.



Albümün lansman konseri Sanatatak basın sponsorluğunda 1 Haziran'da Anahit Sahne'de.



Canlı gibi ama tam değil. Fısıltıdan gürültüye şehirden Debdebe’nin albümü FAZ, Venüs Müzik etiketiyle 24 Mayıs’ta tüm dijital mecralarda yerini aldı.



Volkan İncüvez’in gitar, çağlama, FitiSound’un sint, davul makinesi, sampler çalıp kullandığı ve Seçkin Erdi’nin vokal yaptığı müzik grubu Debdebe, ilk abümü FAZ’da sentetik olanı organik olandan ayırt etmiyor. Hep bir yerin dolaylarından çalmayı seviyor.



2016 yazında ilk kez Debdebe olarak sahneye çıkan üçlü, gürültüsü, romansı, siyaseti, kaosu, yakını ve uzağıyla İstanbul’un kendini tekrar ederken yenileyen rutinlerinden güç aldıkları, yinelenen döngüler ve bu döngüler için yazılan kâfiyeler ile tutulan dem’in içinde ben de varım demek değil, hemdem olmak derdini taşıyor.



Debdebe, önceden programlanan sekansların canlı enstrümanlarla beraber çalındığı, her çalış esnasında şarkıların yeniden üretildiği, manipüle edilen seslerin, performansın parçası kılındığı bir icradan yana.

Şarkılarında tarza değil tavra kıymet veriyor.



Dijital sazdan alınan analog hazzın -ya da tersinin- kulakta bıraktığı eklektik tadın peşinde olduğunu açıklayan grubun lansman konseri 1 Haziran’da Anahit Sahne Beyoğlu’nda gerçekleşecek.