Müzik yasağı ne zaman kalkacak? (Bakan Soylu'dan açıklama)

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu müzik yasağına ilişkin "Kültür Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Haberler - DHA 03.03.2022 - 14:17

Müzik yasağı ne zaman kalkacak? (Bakan Soylu'dan açıklama)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlı'ğımız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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