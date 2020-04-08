Müzik yazarı Çağlan Tekil hayatını kaybetti

Türkiye’de metal müziğin gelişimine büyük katkılar veren ünlü müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil; 15 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedaviye alındığı, Haydarpaşa Numune Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.



Laneth, Headbang ve Blue Jean gibi platformlardan rock ve metal müziğin gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan müzik dünyasının 'Baron'u Çağlan Tekil, son olarak Radyo Eksen’de Laneth adlı programı hazırlayıp sunuyordu.



Türkiye’de müzik dünyasının “Baron”u, müzik yazarı ve Radyo Eksen programcısı Çağlan Tekil’i kaybettik.

Beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.#ÇağlanTekil #rock #Baron pic.twitter.com/hkGEQrsAGA — NTVRadyo (@ntvradyo) April 7, 2020