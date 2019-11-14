Müzikli oyun İzmir'in Kızları 24 Ocak'ta sahnede

Most Production’nın yapımcılığını yaptığı, Sezen Aksu Şarkılarından İzmir’in Kızları adlı müzikli oyunun kadrosu tamamlandı. Provalarına başlanan İzmir’in Kızları, 24 Ocak’ta görücüye çıkacak.



Yönetmenliğini, Gaye Cankaya’nın üstlendiği, müzik direktörlüğünü Murat Cem Orhan’ın yaptığı, Selçuk Borak’ın koreografileri ile İzmir’in Kızları içimizi ısıtacak sıcacık bir ege kasabasına götürüyor.



Müzikli oyunun güçlü kadrosunda ise Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor.



Sezen Aksu şarkıları eşliğinde dans, müzik, eğlence ve çok daha fazlasını vaat eden İzmir’in Kızları 24 Ocak’dan başlayarak Uniq Hall'de sahnelenecek.