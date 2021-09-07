Müzikseverler Şişli Plak Festivali’nde bir araya geliyor

Şişli Plak Festivali'nde müzikseverler pek çok etkinlik, söyleşi ve konserlerle buluşacak. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde; plak standları, söyleşiler, sergi ve atölyeler, mezatlar, imza günleri ile Moğollar, Baba Zula, Flört ve Kesmeşeker gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek.



BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER



Festivalin ‘Art Zone’ adı verilen sergi alanında Güven Erkin Erkal'ın poster ve afiş koleksiyonundan seçilen eserler sergilenecek. Efsanevi plak kapaklarının yaratıcısı Betül Dengili Atlı’nın tasarımları da festival boyunca Bomontiada’da yer alacak.



Ayrıca bu festivale özel 500 adet koleksiyon plağı basılacak. Cemal Reşit Rey’in 10. Yıl Marşı ve Lüküs Hayat eserlerinin yer aldığı numaralı plaklar koleksiyonerler ile buluşacak.

İstanbul’un önemli plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin buluşacağı etkinlik; müzik kültürüne katkı sağlarken aynı zamanda geliştirilen içeriği ile plakseverlere keyifli bir buluşma yaşatacak.

