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Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar Türk sporunun önemli ismi Naim Süleymanoğlu için sağlığında da önemli projeler yaptıklarını ve bu değeri iyi kullanmak istediklerini belirtti.

Taşpınar , "Naim, efsane bir sporcuydu. 46 rekoru vardı, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcularındandı. Ama federasyon olarak önce biz yapmalıyız dedik. Naim'in hayatını anlatan bir kitap yazdık. Kitap şu an baskıda, dört bölümden oluşan bir kitabın ilk bölümünde Naim'in Bulgaristan'da spora başlaması ve orada aldığı dereceler, ikinci bölümde Türkiye'ye ye gelişi ve kaçırılış hikayesi, o dönemde biliyorsunuz Belene Kamplarında Türklere zulmediyorlardı, isimlerini, hatta mezar taşlarındaki isimleri bile zorla değiştiriyorlardı. Milyon dolarlar verseniz bunu dünyaya duyuramazdınız ama Naim'in gelmesiyle dünya bu zulmü duydu ve çok etki yarattı. Bir ferdi sporcunun bir konuda bu kadar etkin olması ilk kez halterde oldu, takım sporlarında bu oluyor ama halterde bir ilk. Kitabın diğer bölümlerinde ise Türkiye'deki başarıları ve hastalığı, cenaze merasimi, devlet başkanlarının onu kabul edişi, merasimde bulunuşu yer almaktadır. Kitabın içerisinde sürpriz olarak henüz kimsenin görmediği resimlerin varlığından söz edebiliriz. Örneğin bunlardan biri Naim'in umre kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf, ilk kez orada yayınlanacak. Ona Edirnekapı'da Mehmet Akif Ersoy'un hemen yanında şanına yakışır çok güzel bir mezarlık yaptırdık. Geçen yıl birinci ölüm yıldönümünde onu çok büyük bir katılımla andık, kuran okundu, ziyaretler yapıldı, federasyon, milli takımlar olarak ordaydık, sevenleri oradaydı. Hemen vefatından sonra adına büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası düzenledik, bu yılda ikincisini gerçekleştirdik" bilgilerini verdi.



TURNUVA GÜMÜŞ DEĞERİNDE



14-17 Kasım'da Gaziantep'te Naim Süleymanoğlu adına gümüş kategorisinde bir turnuva düzenleyeceklerini de hatırlatan Tamer Taşpınar, "Belediye başkanlığının sponsorluğunda Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası yapacağız. Turnuvaya 200 civarında katılım bekliyoruz, katılan sporculara ödül verilecek ve gümüş kapsamında olacak turnuva. Olimpiyatlara giden yolda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları altın, ondan sonraki önemli şampiyonalar ve uluslararası yarışmalar gümüş veriyor ve kalanlar da bronz. Bu, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra en önemli etkinlik. Bunlar Naim adına yaptıklarımız" dedi.



"NAİM ADINA ÇEKİLEN FİLMİN SENARYOSUNU BİLİYORUM"



Bir film şirketinin Naim adına film çektiğinin de müjdesini gururla veren Taşpınar, "Senaryosunu biliyorum, çok güzel gerçek hikayeler var içerisinde ve kamuoyunda büyük ses getireceğini düşünüyorum. Adı 'Sona doğru' Bazen talihsiz şeyler duyuyorum, sporcu ölünce mi onun adına bir şey yapılacak diye, Naim için böyle olmadı. Az önce sayılan birçok konuyu Naim adına federasyon olarak biz yapıyoruz. Sağlığında da devlet kendisine koruma vermişti, büyük servet elde edecek kadar ödüller verildi. Hem 80 milyon hem de devlet kendisini bağrına bastı en son olarak, Cumhurbaşkanımız, ben ve bakanlar başta olmak üzere evine gittik ve birçok yardımda bulunduk. Cumhurbaşkanımız hastalığında hastaneye gitti, cenazesinde de tüm devlet yetkilileri vardı. Bir güzellik dha yaşadık o da şuydu; Yunanistan'dan rakibi Leonidis Türkiye'ye gelmek istedi. Maddi sıkıntıları vardı ama federasyon olarak biz getirdik. Naim'in tabutunu öptü, bu da gazetelerde manşet oldu ve tüm dünyada yankı buldu. Sporun kardeşliğini orada gördük, Naim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcusuydu, ben onun sayesinde sporcu oldum. O benden büyük bir sporcuydu. Bu hareketiyle çok geçmeden fair- play ödülünü aldı, Ataköy'deki olimpiyat evimizde ödülünü onların Olimpiyat Komite Başkanı Uğur Erdener ve bizim elimizden aldı. Yani cenazesinde bile dünyaya mesaj verdi, Naim böyle bir kişiydi" diyerek sözlerini tamamladı.