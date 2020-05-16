Neil Young'ın saklı tuttuğu albümü 45 yıl sonra çıkıyor

Kanadalı şarkıcı Neil Young, tam 45 yıl saklı tuttuğu Homegrown albümünü nihayet müzikseverlerle buluşturuyor. Müzisyenin çalkantılı dönemlerine işaret eden 12 şarkılık albüm, 19 Haziran'da çıkıyor.

Young, 1974'te başlamıştı kayıtları, 1975'in ilk yarısında tamamladı. Ancak albümü yayınlamayı tercih etmedi.

Harvest ile Comes a Time albümleri arasında bir köprü olarak tanımlanan Homegrown, ağırlıklı olarak akustik şarkılardan oluşuyor.

Müzisyen, eski eşi Carrie Snodgress ile fırtınalı aşk hayatını merkezine alan albümle ilgili "Özür diliyorum. Bu albümün Harvest'dan birkaç yıl sonra çıkması gerekiyordu ama karanlık bir zaman dilimiydi. Kalp kırıklıkları ve üstesinden gelmenin zor olduğu hislerle baş etmeye çalıştığım bir dönemdi. Albümü dinleyemiyordum bile. O yüzden kendime sakladım. Aklımın uzak bir köşesine yerleştirdim ama artık paylaşmam gerekiyordu" dedi.