Netflix, Jurassic Park evreninden esinle hayata geçirilecek Jurassic World: Camp Cretaceous'un ilk sezonunu onayladı.
DreamWorks Animation imzasıyla ekrana taşınan animasyon dizi, 2015 yapımı Jurassic World'le aynı dönemde geçecek. Scott Kreamer ve Lane Lueras ikilisinin showrunner olarak görev yaptığı dizinin yürütücü yapımcılarından biri usta yönetmen Steven Spielberg olacak. Yürütücü yapımcı kadrosunda Spielberg’e Frank Marshall ve Colin Trevorrow eşlik edecek.
Dizi konu olarak, hayatlarının macerasını yaşamak üzere sıradışı bir adada kampa katılan altı gencin hikayesini anlatacak. Dizinin ilk sezonu 2020’de Netflix’te gösterime girecek.
Netflix'ten Jurassic World dizisi
Sanat
Netflix animasyon dizi Jurassic World: Camp Cretaceous'un ilk sezon onayını verdi.
Netflix, Jurassic Park evreninden esinle hayata geçirilecek Jurassic World: Camp Cretaceous'un ilk sezonunu onayladı.