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Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

Dijital televizyon platformu TV+, ikinci dönem ara tatilde çocukları tiyatro etkinliğinde bir araya getirecek. 9-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz sahnelenecek.

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 16:29

Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

’in her yaştan kullanıcı tarafından tercih edilen dijital içerik platformu TV+, çocukların ikinci dönem ara tatilini keyifli hale getiriyor.

İçeriğinde yer alan eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra tatillerde çeşitli etkinliklerle de çocuklara eşlik eden TV+, 9-17 Nisan tarihleri arasında ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’ düzenleyecek.

TV+ ana sponsorluğunda İstanbul Akasya AVM Kültür ’ta gerçekleştirilecek TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan TV+ standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.

TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri Takvimi

9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım

10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz

11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum

12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral

13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde

14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk

15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik

16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek

17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası

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