Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

Turkcell’in her yaştan kullanıcı tarafından tercih edilen dijital içerik platformu TV+, çocukların ikinci dönem ara tatilini keyifli hale getiriyor.



İçeriğinde yer alan eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra tatillerde çeşitli etkinliklerle de çocuklara eşlik eden TV+, 9-17 Nisan tarihleri arasında ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’ düzenleyecek.



TV+ ana sponsorluğunda İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan TV+ standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.



TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri Takvimi



9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım



10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz



11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum



12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral



13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde



14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk



15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik



16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek



17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası