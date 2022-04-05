Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 16:29
Turkcell’in her yaştan kullanıcı tarafından tercih edilen dijital içerik platformu TV+, çocukların ikinci dönem ara tatilini keyifli hale getiriyor.
İçeriğinde yer alan eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra tatillerde çeşitli etkinliklerle de çocuklara eşlik eden TV+, 9-17 Nisan tarihleri arasında ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’ düzenleyecek.
TV+ ana sponsorluğunda İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan TV+ standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.
TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri Takvimi
9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım
10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz
11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum
12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral
13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde
14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk
15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik
16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek
17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası