3 gün boyunca, şehrin göbeğinde, yeşilliklerin içinde birbirinden değerli sanatçıların konserleri, yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları, çocuk alanı ve daha fazlası “Nişantaşı Sokak Fest’te” olacak.
Dünyanın her yerinde ilgiyle dinlenilen, “Babazula”, yarattığı eserlerle farklı kitleleri bir araya getiren “Mercan Dede”, doğunun çalgılarını batının modern müzik motifleriyle bir arada sunan “Nusaibin”, Anadolu saykedelik semalarından ses veren “Islandman” ve birçok DJ performansı festivalde müzikseverlerle buluşacak.
Festivalde çeşitli spor etkinliklerinin yanı sıra yoga saatleri, 3 gün boyunca Maçka Sanat Parkı’nda gerçekleşecek.
Sokağın olmazsa olmazı sokak lezzetleri de festivalde olacak.
Nişantaşı Sokak Festivali başlıyor
Sanat
Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Nişantaşı Sokak Fest, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde ve Park Sanat Cafe iş birliğinde, 21-22-23 Eylül’de Maçka Sanat Parkı’nda gerçekleşecek. Festivale giriş, konserler ve etkinlikler ücretsiz olacak.
3 gün boyunca, şehrin göbeğinde, yeşilliklerin içinde birbirinden değerli sanatçıların konserleri, yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları, çocuk alanı ve daha fazlası “Nişantaşı Sokak Fest’te” olacak.