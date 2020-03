Daniel Craig‘in James Bond’a son kez hayat verdiği No Time to Die filmi 163 dakika olacak.



Bu süreyle No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak. Daha önce bu rekor, 148 dakika uzunluğundaki Spectre’a aitti.



No Time to Die’ın oyuncu kadrosunda Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Billy Magnussen ve Dali Benssalah gibi isimler de yer alıyor.



Daniel Craig’li No Time to Die, 3 Nisan’da vizyona girecek.

NO TIME TO DIE FRAGMANI