Nobel Ödül Töreni corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Corona virüs salgını, her yıl aralık ayının ikinci haftasında düzenlenen Nobel Ödül Töreni'nin, yaklaşık 60 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'in sahiplerini belirleyen Nobel Vakfı, kazananların açıklanacağını ancak kazananlara ödüllerinin “yeni bir şekilde” takdim edileceğini duyurdu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.



Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.