Norma operası sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen;, İtalyan bestecilerinden olan Vincenzo Bellini'nin bestelediği Norma operası, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bellini'nin 1831 yılında yazdığı eserin librettosu Felice Romani'ye ait. Norma operası ayrıca 18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın başlarına kadar İtalyan operasında popüler bir şarkı söyleme stilli olan Bel Canto türünün başyapıtı olarak kabul ediliyor.

Tüm zamanların en iyi soprano aryalarından biri olan Casta diva gibi etkileyici müziklerle dolu olan Norma, opera repertuvarlarının seçkin eserleri arasında sayılır. Aşk, ölüm, savaş ve sadakatsizlik konularının işlendiği eser, Roma işgali sırasındaki antik Galya'da geçiyor.

ESERİN HİKAYESİ



Galya'da Druid (antik Kelt topluluklarındaki rahip sınıfı) topluluğun lideri olan Norma, düşmanı olan bir Romalı Pollione'ye aşık olur ve bu uğurda inançlarına ve değerlerine ihanet etmeyi göze alır. Ancak bir süre sonra Pollione, başka bir rahibe Adalgisa'ya aşık olur. Norma'nın öfkesi çok büyüktür."



İtalyanca seslendirilen eserin sahne kurgusu, İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan tarafından yapıldı. Şef Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının, sahne üstünde yer aldığı eserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi. Eserin sahne ve kostüm düzenlemeleri Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı Taner Aydın, koreografisi Kamola Rashidova'ya ait. Eser, bu akşam ve yarın da Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gelecek yıl 8 Ocak'ta da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek eserde dönüşümlü olarak, Norma rolünü Perihan Nayır Artan, Evren Ekşi, Hande S. Ürben, Pollione rolünü, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Adalgisa rolünü Nesrin Gönülda, Barbora Hitay, Oroveso rolünü Zafer Erdaş, Umut Tingür, Gökhan Ürben, Clotilde rolünü Dilan Şaka, Elif Tuba Tekışık, "Flavio" rolünü Hazal Ata ve Onur Turan oynuyor. Kamola Rashidova, Şeçil Yenigün ve Berk Can Ceylan da eserin koreografisinde dansçı olarak yer alıyor.

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