Nükhet Duru Kelebek Kadınlar Günü filminde yeni nesil mahmurelere sesleniyor

Kelebek Mobilya, 8 Mart'a özel bir Kadınlar Günü filmi hazırladı. Kadınlara özel mesajlar içeren filmde güçlü kadınların başarılarla dolu hikâyeleri anlatılıyor.



Kadınlar Günü filminde, sanatçı Duru, sevilen şarkılarından Mahmure’yi yeni nesil kadınlar için seslendiriyor. Filmde Duru, işte, evde, sporda, müzikte, sanatta, sağlıkta, kısacası her alandaki mahmurelerin gücü ve başarılarına yer veriyor.



Kadınlar Günü’ne yönelik açıklama yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Kelebek Mobilya olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların sanatta, sporda ve iş dünyasında var olmalarını toplumsal gelişmenin temeli olarak görüyor ve çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında sürdürmeye özen gösteriyoruz. Her kadın kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda her işi yapabilme potansiyeline sahiptir. Hayallerinin peşinden koşan tüm kadınların dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

