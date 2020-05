Nükhet Duru: Şarkı söylediğim zaman hayattaki varoluşumun farkına varıyorum

Şarkıcı Nükhet Duru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İstanbul'da Bayram Sohbetleri"nin konuğu oldu.



Duru'nun evinden katıldığı ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünü üstlendiği program, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.



Yaklaşık yarım saat süren programda ünlü sanatçı, hayatı fazla ciddiye almayarak genç kalmayı başardığını ve çevresine de her zaman neşe saçmaya çalıştığını söyledi.



"Şarkı söylediğim zaman hayattaki varoluşumun farkına varıyorum"

Nükhet Duru, sanatla uğraşan insanların genç kalmayı başardığını ve pozitif olduğunu dile getirerek, "Sanatçıların hep yarında gözleri oluyor. Yeni bir şey bulduğu zaman başka türlü bir endorfin salgılıyor. Biraz da genetiğe yol vermemiz lazım. Herkesin biyolojik yaşı aynı ilerlemiyor. Benim ruh yaşım da çok tuhaf. Küçük kaldım ben biraz, reaksiyonlarım falan... Tabii seyirci önünde çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama hala her şeye hayret eden bir yapım var" dedi.



Yeni tip corona virüs salgını sebebiyle evde kaldığı süreci oldukça yoğun ve verimli geçirdiğini aktaran Duru, şöyle devam etti:



"Yapacak bir şey istedikten sonra her zaman bulunuyor. Bütün mesele hayıflanıp, 'Eyvah bu da başımıza geldi' diye bunu bir üzüntü haline getirmeden olumlu tarafları yakalamaya çalışmak. Benim tedavi edilemeyen yanım bu. İlla her şeyde bir olumlu taraf arayacağım. Polyanna gibiyim. Tavsiye ediyorum, bu öğrenilebilir bir şey. Sürekli müzik dinliyorum. Yeni şarkılar listeliyorum. Ayrıca her hafta birer saatlik evimden canlı konser yaptım. İnsanlara moral vereyim diye. Şarkı söylediğim zaman hayattaki varoluşumun farkına varıyorum."



"ALBÜMDE ÇOK SEVDİĞİM DOSTLARIMLA ŞARKI SÖYLEDİM"

Ünlü şarkıcı, corona günlerinden kısa bir süre önce Hikayesi Var adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Albümün adı gibi bir hikayesi var ve bu hikaye bir filmi doğurdu. İlk olarak albüm için bir 'backstage çekelim' diye yola çıktık. Daha sonra bir yapımcı oldu. Yönetmenimiz Mu Tunç. Sonra arşive girdik ve o kadar hayret ettiğimiz şeyler ortaya çıktı ki benle ilgili. Daha sonra İKSV'le ile ilişkiye girdik. İstanbul Film Festivali içerisinde bir gala düzenlemeyi planladık. Pandemi dolayısıyla biraz ötelendi. Ama böyle bir film ortaya çıktığı için çok sevindim. Filmin adı da 'Becoming Duru'. Albümde de çok sevdiğim dostlarımla şarkı söyledim. Ben kollektif iş yapmaya bayılıyorum. Birisiyle beraber uyumlu olarak şarkı söylediğimde inanılmaz bir sevinç kaplıyor içimi. İşin içine Kenan Doğulu, Sıla, Evren Can Gündüz, Sena Şeker, Kalben, Ceylan Ertem girdi. Ata Demirer, Funda Arar inanılmazdı."



Nükhet Duru, tüm dijital kanallardan ulaşılabilecek albümü daha sonra plak olarak da çıkaracağını sözlerine ekledi.