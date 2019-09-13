Howden Group’un 25'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği “1MFor$1M” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Odelia Sever, Hindistan ve İspanya’dan sonra Türkiye’ye geldi.



Türkiye'de ana sponsorluğunu Quick Sigorta, altın sponsorluğunu ise Suzuki’nin üstlendiği konser, yurtdışı örneklerinde olduğu gibi sıra dışı bir piyano resitali olarak sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.



Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde verdiği bu sıra dışı konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendirdiği parçalar ile izleyenleri etkiledi. İzleyicilerin büyük bir ilgi gösterdiği konser, Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği “1MFor$1M” sosyal sorumluluk projesinin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağladı. Konseri izlemeye gelen Darüşşafakalı çocuklar da sanat ve eğlence dolu dakikalar yaşadı.

930 ÖĞRENCİYE DESTEK



#iyilikresitali isimli bu konserden elde edilen gelirle Howden, Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 930 yetenekli öğrencinin eğitimlerine destek oldu. Belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapma hedefi bulunan Howden Group’un dünya çapında gerçekleştirdiği organizasyonlar bundan sonra da devam edecek.



3,5 YAŞINDA PİYANO ÇALMAYA BAŞLADI

Odelia Sever 3,5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

MİSYONU EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ



Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor.



“Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı.



ŞEFFAFLIĞINI BELGESELEYEN İLK SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.



Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.



2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2019 yılında notunu 9.54'ye yükseltti.