ODTÜ’de şenlik krizinde sona gelindi. Öğrenci temsilcilerinin üniversite yönetimi ile toplantısının ardından rektörlük kararını verdi. Talepleri kabul edilen öğrenciler, Bahar Şenliği programını kendilerine destek veren sanaçlılarla Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

Öğrencilerin kitlesel eylemleri sonucunda ODTÜ Rektörlüğü 17 Nisan’da şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) temsilcileri ile toplantı yapmayı kabul etmişti. 17 Nisan saat 17:00 olarak belirlenen toplantı, Rektörlük tarafından o saatte bir başka toplantı olduğu gerekçesiyle 12:15’e çekildi. İki saatten fazla süren toplantı sonucunda Rektörlük geri adım attı. Daha önce şenlik programına dahil edilmeyen Devrim Stadyumu programa dahil edildi.

KATILIM DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK



24-26 Nisan tarihlerinde üç gün olarak yapılacak Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nun kaç gün kullanılacağı ise sanatçıların katılım durumuna göre belirlenecek.



Rektörlükle yapılan toplantının sonuçlarını, Rektörlük Binası önünde bekleyen öğrencilere yaptığı açıklama ile duyuran UGT Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek, “Devrim Stadyumu, her zaman olduğu gibi hepimize açık. Sanatçılarla anlaşıp anlaşamamıza göre gün sayısı değişecek ama kesinlikle Devrim sahnemiz olacak” dedi. Şimşek, şenliğin öğrenciler tarafından sahiplenilmesinin ve dayanışmanın Rektörlüğün tavrını değiştirdiğini söyledi.