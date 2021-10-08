Ödüllü yazar Eda Gökçeli'nin yeni romanı ile zamanda yolculuk

Yazar Eda Gökçeli, “Abraham Geçmiş Değişir” adlı romanında zamanı, farklı yüzyıllarda yaşayan insanların kesişen yolları üzerinden sorguluyor. Gökçeli, 2019’da Albert Einstein’in Berlin’deki yazlık evini ziyareti sırasında kurguladığı romanında, 2026 yılı teknolojilerinin özellikle sağlık konusundaki tedavi edici etkilerini de satır aralarında işliyor.

Romanda Olivia, 2020 yılında Berlin’e turistik amaçlı ziyareti sırasında farkında olmadan solucan deliğinden geçerek kendini 1933 Hitler Almanyası’nda bulduktan sonra oradan kaçmanın yollarını arıyor. İngiltere, Amerika ve İstanbul Cevahir Bedesteni’ndeki duraklarının zaman yolculuğundaki serüvene yön verdiğine değinen Gökçeli, konuyu şu ifadelerle açıkladı: “Almanya, türlü imkansızlıklara rağmen Olivia’nın yeniden kimlik bulduğu ve para biriktirdiği ülke. Orada Yahudi asıllı bir kadınla kurduğu arkadaşlık sayesinde Amerika biletine kavuştu.

İngiltere, Amerika’ya geçiş için yol gösterici oldu. Olivia’nın amacı Amerika’ya gidip zaman yolculuğu projesiyle ünlü fizikçi Abraham’a ulaşmaktı. Ancak İngiltere’de başlayan gemi yolculuğu sırasında gizemli bir adamla tanışınca, işler iyice sarpa sardı. İstanbul Cevahir Bedesteni’nde ise boyutlar arası bir tünel olduğuna inanılıyordu ki Olivia'nın buraya uzanan serüveni, yeni zorluklara gebe kalacaktı."



Kitabında her ne kadar geçmişten bu güne uzanan zaman yolculuğuna yer verse de, yakın geleceğe de değindiğini söyleyen Gökçeli, “Romanım günün birinde bir filme konu olursa, Abraham’ı Johnny Depp’in oynaması benim için oldukça heyecan verici olur" dedi.



OLIVIA’NIN SIRA DIŞI ZAMAN YOLCULUĞU



Yazar Gökçeli romanı hakkında şu değerlendirmede bulunuyor: “Romanımda Olivia’nın 2020 yılından başlayıp tesadüfen kendini 1933 Almanya’sında bulduktan sonra Yahudi soykırımından kaçmak üzere İngiltere’den Amerika’ya giden gemiye binip orada yaşayan ünlü fizikçi Abraham Salwatowski’yi bulmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.



"HİTLER ALMANYASI"NDA KADINLAR VE TEKNOLOJİK İMKANSIZLIKLAR



Yazar Gökçeli, Olivia’nın akıllı telefon aracılığıyla kendini Hitler döneminde Almanya'da bulmasıyla başlayan romanında çok sayıda eserde savaş sahneleriyle işlenen 'Hitler Almanyası’nı sosyolojik unsurlarıyla ele alıyor.

Eda Gökçeli, “1933 yılında Hitler’in iktidara geldiği dönemde gerçekleşen Islah Reformu ile kadınların istihdamı kısıtlandı. Alman ırkından olmayan kadınlar, sosyal hayattan uzaklaştırıldı. Kitabımla Hitler Almanyası’nın kadınlar üzerindeki baskıcı tutumunu da anlatıyorum” diye konuştu.



Gökçeli, romanda Olivia’nın ünlü fizikçiyi arayışı sırasında teknolojik imkansızlıkların yarattığı zorluklarına da dikkat çekiyor.