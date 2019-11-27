Öğretmenler 'Öğretmenler Günü'ne özel tiyatro oyunu sergiledi

2003 yılından bu yana "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" olarak birçok eseri tiyatro sahnesine taşıyan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" kapsamında Valentin Kataev'in yazdığı Hasan Parla'nın yönettiği "Necati Bey'i Görmek İstiyorum" isimli oyunla tiyatro severlerin karşısındaydı.



Öğretmenler tarafından sergilenen tiyatro oyununda namuslu ve dürüst bir memur olan Şefik Şaşmaz, "yoğun iş temposu" nedeniyle mesaisini bir dinlenme tesisinde geçiren bölge müdürüne, eksik bir imzayı attırmak için bu tesise gider. Fakat içeri bir türlü alınmaz. Oysa imzayı attırmayı kafasına koymuştur. Tesiste kalan diğer konukların da bu durumun içine karışmasıyla komik ve tuhaf olaylar gelişir.







Oyun sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, izleyenlerden büyük beğeni toplayan oyunun tiyatrocu öğretmenlerine plaket ve hediye vererek salonda bulunan öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutladı.