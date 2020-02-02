Ömer Dönmez'e (Ömercik) veda

KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar’da bulunan Selimiye Camii’nde kılındı. Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.



Dönmez'i rol arkadaşı Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) başta olmak üzere sevenleri son yolcuğunda yalnız bırakmadı.



Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı Ayşecik olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından biran olsun ayrılmadı.

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu yada ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.