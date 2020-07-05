Öncü siyahi aktör Earl Cameron hayatını kaybetti

Sinema dünyası öncü isimlerinden birini daha kaybetti. İngiliz aktör Earl Cameron 102 yaşında yaşamını yitirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Earl Cameron 3 Temmuz 2020’de Kenilworth, Warwickshire’daki evinde eşi ve ailesi yanındayken hayata veda etti. Ailesi kendilerine gönderilen sevgi ve saygı mesajlarıyla mahcup oldu. O, ahlaki prensipleri ve ilham verici yönüyle tanınan biriydi. Baha’i inancına olan derin bağlılığı ve insanlığın birliği onun tüm seçimlerini oluşturuyordu. Bir sanatçı ve aktör olarak, renkli insanları küçük düşüren veya basmakalıp rolleri reddetti. Çok özleyeceğiz.”

Beyaz bir kadına aşık olan tüccarı canlandırdığı 1951 yapımı Pool of London filmiyle şöhret sahibi olan Cameron’un bu rolü için, “İngiliz ana akım sinemada ilk büyük siyah aktör rolü” nitelendirmesi yapılmıştı.

Cameron bugüne dek aralarında Thunderball, Dr. Who, The Queen ve Inception’ın da bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı.