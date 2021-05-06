Oscar ödüllü Adrien Brody, Succession kadrosuna katıldı

HBO'nun popüler dizisi Succession, üçüncü sezon için Alexander Skarsgård'ın ardından Adrien Brody'yi oyuncu kadrosuna dahil etti. Brody'nin konuk oyuncu oarakyer alacağı dizinin ana kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck ve Rob Yang yer alıyor.

Adam McKay’in yapımcıları arasında yer aldığı, Altın Küre ve Emmy ödüllü dizinin üçüncü sezonunda Adrien Brody, Waystar’ın mülkiyeti için verilen savaşta çok önemli hale gelen milyarder yatırımcı, aynı zamanda aktivist bir yönü de olan Josh Aaronson olarak ekrana gelecek.

Alexander Skarsgård, Succession'ın 3. sezonunda rol alacak.

Dev bir medya şirketinin sahibi olan Roy ailesi etrafında şekillenen ve babalarının hastalığının ardından şirketin yönetimini devralmak için birbirleriyle mücadele eden kardeşlerin çekişmesine odaklanan dizinin ikinci sezonunda Logan Roy, oğlu Kendall tarafından pusuya düşürülmüş ve aile içindeki savaş daha da artmıştı. Logan Roy, yeni sezona tehlikeli bir pozisyonda başlayacak. Ailesel, siyasi ve mali ittifakları güvence altına almak için çabalayan aile, sert bir şirket savaşının aile içi iç savaşa dönüşme tehdidiyle birlikte gerilimli anlar yaşayacak.



3. sezon çekimleri devam eden dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.