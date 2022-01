Oscar yarışında kadın yönetmenler öne çıkıyor

Kadınların yönetmenlik başarılarıyla tanınmaları için verilen mücadele onlarca yıl öncesine uzanıyor, ancak çoğu zaman senaryo yazarları eşit derecede ilgi odağı olmuyor. Ancak bu yıl, ödül törenlerinde uyarlama senaryo kategorisinde kadın senaristlerin öne çıktığı özel bir durum yaşanıyor.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANABİLİR



Beyazperde'nin haberine göre, senaryo kategorilerinde öne çıkan kadın yönetmenler arasında The Power of the Dog ile Jane Campion, The Lost Daughter ile Maggie Gyllenhaal, Passing ile Rebecca Hall ve CODA ile Sian Heder yer alıyor. Eğer bu dört yazar-yönetmen En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar'a aday gösterilirse, Oscar tarihinde bir ilk yaşanacak.



En son 1992 yılında kadın adayların yoğunlukta olduğu bir yarış yaşanmıştı. Europa Europa filmi ile Agnieszka Holland'ın, The Prince of Tides ile Pat Conroy ve Becky Johnston'ın, Fried Green Tomatoes ile Fannie Flagg ve film vizyona girmeden önce hayatını kaybeden Carol Sobieski'nin yarıştığı En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar'ı The Silence of the Lambs ile Ted Tally kazanmıştı.



Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter filmiyle bu yıl Oscar'ın favorisi konumunda.

Oscar'lı yönetmen Jane Campion, The Power of The Dog'un senaryosunu Thomas Savage'ın aynı adlı romanından uyarladı. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons ve Kodi Smit-McPhee'nin rol aldığı film, şimdiye kadar iki yüze yakın ödülün sahibi oldu. Jane Campion hem yönetmenlik hem de senaryo başarısı için onlarca adaylık elde etti ve Detroit Film Eleştirmenleri Birliği, Columbus Film Eleştirmenleri Topluluğu, Chicago Bağımsız Eleştirmenler Ödülleri gibi onlarca ödül töreninden En İyi Senaryo ödülü ile ayrıldı.



Oyuncu Maggie Gyllenhaal, ilk kez yönetmenlik yaptığı The Lost Daughter'ın senaryosunu Elena Farrante'nin kitabından uyarlayarak kaleme aldı. Maggie Gyllenhaal, Gotham Ödülleri'nde En İyi Senaryo ödülünü almasının yanı sıra pek çok festival ve ödül töreninde En İyi Çıkış Yapan Yönetmen ödülüne layık görüldü.



Bu yıl kamera önünden, kamera arkasına geçen bir başka isim ise Rebecca Hall oldu. Nella Larsen'in romanından uyarladığı Passing ile hem ilk senaryo yazarlığını hem de ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren Rebecca Hall da ödül sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.



Passing, Rebecca Hall'in hem senaryoda hem de yönetmenlikte ilk denemesiydi.

Sian Heder'in yönettiği CODA'nın senaryosu ise 201 yapımı Fransız filmi La Famille Belier'den uyarlandı. Birçok ödül töreninde, onlarca dalda adaylık elde eden CODA, senarist ve yönetmen Sian Heder'e de hem senaryo hem de yönetmenlik dallarında adaylıklar getirdi. Hawai Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Heder, Sundance Film Festivali'nden de En İyi Yönetmen ödülü ile ayrılmıştı.

BUGÜNE DEK 7 KADINA SENARYO ÖDÜLÜ VERİLDİ



93 yıllık Oscar tarihinde, kadınlar tarafınan kaleme alınmış yalnızca 7 film En İyi Uyarlama Senaryo dalında ödül kazandı: Sarah Y. Mason tarafından kaleme alınan Little Women (1933); Claudine West'in George Froeschel, James Hilton ve Arthur Wimperis ile birlikte yazdığı Mrs. Miniver (1942); Ruth Prawer Jhabvala'nın yazdığı A Room with a View (1986) ve Howards End (1992); oyuncu Emma Thompson'ın kaleme aldığı Sense and Sensibility (1995); Fran Walsh ve Philippa Boyens'in yazdığı The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) ve Diana Ossana'nın Larry McMurtry ile birlikte kaleme aldığı Brokeback Mountain (2005).

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI BAĞLILIK HASAN'DI