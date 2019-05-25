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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen ‘Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs’ temalı sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılacak. Osmanlı idaresinde Kıbrıs adası ile ilgili çeşitli konulardaki 100 belgeyi içeren serginin açılışı, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30’da Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda yapılacak.



“KIBRISLI TÜRKLERİN ÖZGÜN HİKAYESİNİ BENZERLERİNDEN AYIRT EDEN FARKLAR VAR”



Sergi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özkul, şöyle konuştu: “Bunun nedeni ataları 445 yıl önce bu topraklara ayak basan, Kıbrıslı Türklerin ulusal tarihini, özgün tarih hikayesini benzerlerinden ayırt eden çok önemli farklardır. Kıbrıslı Türkler anavatanları Anadolu’dan Kıbrıs’a geldikleri tarihten itibaren yüzlerce yıl boyunca kültürel değerlerini, bir halkı halk, ulusu ulus yapan tüm maddi ve manevi değerlerini koruyarak, sahiplenerek, bu uğurda ağır bedeller ödeyerek, tarihe mal olmuş mücadeleler vererek, mücadele mirasını nesilden nesile aktararak bugünlere kadar gelmişlerdir. Müze olarak Kıbrıs Türkünün geçmişine sahip çıkmasını, gençlerin geçmişlerini iyi öğrenmelerini ve ders çıkarmalarını amaçlıyoruz.”



KIBRIS’IN TARİHİ BELGELERİ SERGİLENECEK



Sergide, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasında kurduğu düzen fetihten başlayarak belgeler ışığında anlatılacak. En eski belge olarak Osmanlı Devleti askerlerinin adaya ayak bastığı 3 Temmuz 1570 tarihli, en yeni belge olarak ise adanın İngiltere idaresine geçtiği 12 Mayıs 1899 tarihli belge sergilenecek. Sergide eğitimden vakıflara, nüfustan ticarete Osmanlı Devleti idaresinde adada olup biten her şey fermanlar, beratlar, emr-i şerifler ve hükümler aracılığıyla aydınlatılacak.



Sergilenecek olan belgeler Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan müzede sergilenmeye devam edecek.