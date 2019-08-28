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Ara Güler Müzesi ile Leica Gallery İstanbul son yıllarda özellikle fotoğraf üretimiyle uluslararası başarılar elde eden ve 2007’den bu yana Göbeklitepe’de çalışmalar yürüten sanatçı Sinem Dişli’nin, ‘Oyuklar ve Höyükler: Göbeklitepe’ye Bir Bakış’ isimli sergisine Yapı Kredi bomontiada’da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

5 Eylül’de sanatseverler ile buluşacak olan serginin ana odağında Şanlıurfa’da bulunan ve bilinen en eski tapınak olan Göbeklitepe yer alıyor.

GÖBEKLİTEPE'YE 7 AYDA 2 MİLYON KİŞİ 