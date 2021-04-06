Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil Askerin Öyküsü ile sahnede

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini ​​​​​​​Igor Stravinski'nin yaptığı Askerin Öyküsü adlı oyunda, anlatıcı olarak sahne alacak.

06.04.2021 - 10:54

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil Askerin Öyküsü ile sahnede

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1. Dünya Savaşı sonrası İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından yazılan Askerin Öyküsü adlı eser, "20. yüzyıl müziğinin en etkili ve önemli bestecilerinden biri" olarak kabul edilen Stravinski'nin vefatının 50. yılında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube hesabında, 9-10 Nisan'da 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Askerin Öyküsü adlı oyunda Erkan Kolçak Köstendil anlatıcı olarak sahne alacak.

Şef Orçun Orçunsel'in yönetimindeki etkinlikte, ressam Arbil Çelen Yuca eşzamanlı olarak hikayeyi tuvale aktaracak, Begümhan Canbulatoğlu ise dans performansı sergileyecek.

Bir Rus halk masalına dayanan eserde, Oleksandr Samoylenko, Deniz Yurdakul, Evrim Güvemli, Berke Hitay, Timuçin Abacı,  Tolga Akkaya ve Kerem Öktem'den oluşan Avrasya Oda Orkestrası da sahnede olacak.

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