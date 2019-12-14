Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

Usta oyuncu Hale Akınlı 78 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın açıklamasına göre Hale Akınlı için 16 Aralık’ta saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı daha sonra Şişli Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığında toprağa verilecek.

HALE AKINLI KİMDİR?

Ankara'da 1941'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına İBB Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yapan Akınlı, kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan Tırpan, Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan Sular Aydınlanıyordu ve Aziz Nesin uyarlaması olan Hadi Öldürsene Canikom'un da aralarında bulunduğu çok sayıda temsilde rol aldı.



Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı Yol, Şerif Gören'in yönettiği On Kadın ve Tunç Başaran'ın Uçurtmayı Vurmasınlar adlı filmlerinde de yer aldı.



Mam'art tarafından 2018'de sahnelenen Empatopya'da sezon boyu rol aldı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla zihinlerde yer aldı.

