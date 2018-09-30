Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
85 yaşındaki Kemal İnci’nin ölüm haberini yeğeni Ayça İnci sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
“Değerli amcamız, dedem Bilal İnci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) Izmir Karsiyaka’da, babamız Murat İnci'nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun.. Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii’nden kalkacaktır...”
KEMAL İNCİ KİMDİR?
Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyi olan Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'de Adana'da doğdu.
Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'te yönetmen oldu ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.
Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Besim karakteriyle hafızalarda yer edinen Kemal İnci; Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek, Kolpaçino gibi filmlerde rol aldı.
Kemal İnci, 'Yeşilçam Anıları' adında bir de kitap çıkardı.