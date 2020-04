Oyuncu Shirley Knight hayatını kaybetti

The Dark at the Top of the Stairs (1960) ve Sweet Bird of Youth (1962) filmleriyle iki kez Oscar’a aday gösterilen Shirley Knight, 83 yaşında hayatını kaybetti.



Kızı Kaitlin Hopkins, sosyal medya açıklamasında, Knight’ın dün Teksas, San Marcos’ta çoklu organ yetmezliğinden hayat veda ettiğini duyurdu.



Tiyatro dünyasının en prestijli ödülü Tony'yi 1976'da Kennedy's Children oyunuyla kazanan Knight, üç kez de Emmy Ödülü'ne layık görülmüştü.



As Good as It Gets'den Angel Eyes'a, Francis Ford Coppola'nın ilk dönem filmlerinden The Rain People'dan Endless Love'a, Thirtysomething'den Desperate Housewives'a onlarca filmde canlandırdığı iz bırakan karakterlerle tanınan ABD'li oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen birkaç yıl öncesine kadar oyunculuğa devam ediyordu.