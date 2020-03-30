Oyuncu ve yönetmen Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayata veda etti.



Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı’nın vefatını sosyal medya hesabından, "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.



NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?



1938 yılında Ankara'da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde “Polyanna” oyunuyla sahneye çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti.

Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da oyuncu olan Odabaşı, 1960'lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.