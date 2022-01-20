Padişah portrelerine 24,5 milyon lira

İskoçya'da nesillerdir aynı ailede olan bir evin çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tablolar rekor fiyata alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı.

Bugün düzenlenen açık artırmada tablolar yaklaşık 24 milyon 563 bin liraya satıldı.

Altı tabloda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin yanı sıra Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur'un portreleri bulunuyor.

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