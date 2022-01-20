Padişah portrelerine 24,5 milyon lira

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulan Osmanlı padişahlarına ait tablolar 24.5 milyon liraya satıldı.

Haberler - NTV 20.01.2022 - 18:36 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 18:38

Padişah portrelerine 24,5 milyon lira

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Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

İskoçya'da nesillerdir aynı ailede olan bir evin çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tablolar rekor fiyata alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı. 

Bugün düzenlenen açık artırmada tablolar yaklaşık 24 milyon 563 bin liraya satıldı.

Altı tabloda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin yanı sıra  Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur'un portreleri bulunuyor.

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