Pamela Anderson ile Tommy Lee aşkı dizi oluyor

Tüm zamanların en çılgın Rock gruplarından biri kabul edilen Mötley Crue’nun davulcusu Tommy Lee ile 90’lı yılların ikonlarından biri olan Sahil Güvenlik dizisinin güzel yıldızı Pamela Anderson'ın aşkı dizi oluyor. Hulu tarafından hazırlanan dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli oldu.



Bir dönem magazin basınının en önemli konularından biri olan ünlü çiftten Pamela Anderson'ı Lily James, Tommy Lee'yi ise Sebastian Stan canlandıracak.

96 SAATTE EVLENDİLER



1995'te tanıştıktan sadece 96 saat sonra evlenen Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin çalkantılı ilişkisi, balayı sırasında çektikleri cinsel içerikli kasetinin çalınıp yayınlanmasıyla daha da sansasyonel bir hal almıştı. Dizide kasetini çalan kişiyi başarılı komedyen Seth Rogen canlandıracak. Kaset hikâyede önemli bir yere sahip olsa da, dizi kapsamını çok daha geniş tutacak ve çiftin hikâyesini tanıştıkları gündün itibaren anlatacak.



Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı