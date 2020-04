Paul McCartney: The Rolling Stones iyi ama The Beatles daha iyi

Bundan 50 yıl önce dağılmış olsa da halen dünyanın en iyi grupları arasında gösterilen The Beatles’ın üyesi Paul McCartney, müziğin bir diğer efsane grubu The Rolling Stones ile kıyaslama yaptı.



77 yaşındaki müzisyen, katıldığı bir radyo programında, kendisine sorulan soru üzerine, “The Rolling Stones harika bir grup. Onları izlemeye her zaman giderim. Mükemmeller, mükemmel bir grup. Ama The Beatles daha iyi” yorumunu yaptı.



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen açık artırmada The Beatles grubuna ait nadir eşyalar ve enstrümanlar satılmıştı. Grubun ünlü şarkısı Hey Jude'un Paul McCartney tarafından el yazısıyla yazılan sözleri açık artırmada 910 bin dolara alıcı bulmuştu.



Hello Goodbye adlı parçanın klibi için yazılan el yazması senaryo 83 bin 200 dolar alıcı bulurken, Ringo Starr'ın Londra'daki Abbey Road kayıt stüdyolarında kullandığı kül tablası ise 32 bin 500 dolara satılmıştı.

YILDIZLAR PAUL MCCARTNEY'NİN KLİBİNDE BULUŞTU