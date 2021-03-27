Paul Stanley: Yeni Kiss şarkıları yapmamız için bir neden yok

Kiss grubu, 2012 yılında yayınladıkları Monster albümündünden bu yana grup adı altında yeni bir şarkı yayınlamadı. ABD’de yayınladığı ilk hafta 56 bin satan albüm, Billboard 200 sıralamasında ise üçüncü sıraya yükselmişti. Şu sıralarda yan projesi olan Soul Station grubunun ilk albümünün tanıtım çalışmalarını yürüten Paul Stanley, USA Today ile yaptığı bir röportajda ise Kiss’in End Of The Road – Yolunu Sonu adını verdikleri veda turnesinin sona ermesinden önce yeni bir şarkı yayınlayıp yayınlamayacakları ile ilgili bir soruyu cevapladı.

"BİR SÜRE SONRA KENARI ATILIYORLAR"

Soruyu ‘Dürüst olmak gerekirse yeni Kiss şarkıları için ortada bir neden görmüyorum’ şeklinde cevaplayan Stanley sözlerine şu şekilde devam etti: "Klasik gruplar yeni bir albüm yayınladıkları zaman albümde bir ağırbaşlılık ve hayatınızın bir dönemini yansıtmadığı için bir süre dinlendikten sonra bir kenara atılıyor. Klasikleşmiş grupların konserlerine bakacak olursanız, yeni şarkı çaldıkları zaman seyircinin oturduğuna tanık olacaksınız."



ESKİ ŞARKILARIMIZI İSTİYORLAR

Stanley ayrıca, "İnsanların sürekli bizden yeni albüm yapmamızı istiyorlar ancak yeni şarkılar gelince de bu sefer de eski hit şarkılarımızı çalmamızı istemelerini ise tuhaf buluyorum" dedi. Paul Stanley, yeni Kiss şarkıları üretmek yerine farklı grup ya da tarzlarda ilerlemenin kendisini daha çok tatmin ettiğini söyledi. Stanley, Kiss’in son iki albümünde yer alan şarkılar Modern Day Delilah ve Hell Or Hallelujah’nın önceki zamanlarda yazdığı şarkılar kadar iyi olduğunu ancak henüz tam zamanlarının gelmemiş olabileceğini söyledi.



Paul Stanley, daha önce Loudwire Podcast’e verdiği röportajda yeni Kiss albümleri ile ilgili belirsizliği dile getirmişti. Yeni albüm yapmak için finansal beklenti yerine kendi istekleri doğrultusunda ortaya bir iş çıkarmaktan yana olduğu söylemişti. Stanley röportajda "Eğer bir albüm için çalışacaksak, bunu yapmak istediğimiz için çalışmalıyız, satış beklentisi ile değil. Artık, albüm satışlarının eskisi gibi olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ya yaratıcılığını doyurmak ya daiçindeki bir duyguyu tatmin etmek için olmalı. Eğer sadece albüm satışlarını düşünüyorsanız, büyük olasılıkla yanlış yoldasınız’ şeklinde konuştu.



Cover Stories’e Soul Station projesi hakkında yaptığı en son röportajında, Stanley daha önce ki röportajların aksine "Asla asla dememek lazım" dedi. Kendisinin hala son Kiss şarkısını yazdığını düşünmediğini de ekledi.

YENİ ALBÜM İÇİN İSTEKSİZ

Kiss’in bass gitaristi Gene Simmons da yeni Kiss materyalleri üretme konusunda Paul Stanley’e benzer şekilde konuştu, ancak Stanley’in aksine Simmons’un görüşlerinde finansal kazanç ön plana çıktığı söylenebilir. Müzik tüketiminde büyük değişikler olmadıkça yeni bir Kiss albümü üzerinde çalışmak için isteksiz olduğunu söyledi. Simmons, düşüncelerini "Sivilceli bir ergenin parçalarımızı internetten indirip, dosya paylaşımı yapması için gece gündüz çalışmıyorum. Tıpkı tamirat için gelen ustanın ödeme yerine teşekkür alması gibi bir durum" diye dile getirdi.



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