Pedro Almodóvar, The Queen’s Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy'la çalışmak istiyor

Dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, The Queen’s Gambit dizisini, özellikle de ana aktris Anya Taylor-Joy'u sevdiğini ve gelecekte onunla çalışma fikrinden çok hoşlandığını ifade etti.



Beyazperde'nin haberine göre, The Human Voice adlı kısa filmini tanıtmak için Associated Press (ABC News aracılığıyla) ile bir röportajda konuşan Almodovar, bir sonraki filmi Madres Paralelas hakkında da konuştu ama röportajda Anya Taylor-Joy'u es geçmedi.

"TAYLOR-JOY ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNÜME SAHİP"

Almodóvar, salgının film izleme alışkanlıklarını nasıl etkilediğinden de bahsetti. Yönetmen, "Gerçek şu ki, streaming platformları, içimde kalan sinemaya gidememe boşluğunu doldurdu. Madrid'de açık sinemalar var, ancak programlama çok mütevazı çünkü harika filmler stüdyolar tarafından erteleniyor. Yine de haftada en az bir kez gidiyorum. Dizi hayranı değilim ama en son gördüğüm çok sevdiğim The Queen's Gambit oldu ve röportajını okuduğum aktrise kesinlikle bayılıyorum, benimle çalışmak istiyor ve ona evet diyeceğim. Onunla iletişime geçeceğim çünkü, benim için çok ilginç bir görünüme sahip. Binlerce farklı karakter olabilir ve çok iyi bir oyuncu" dedi.



PENELOPE CRUZ'LU YENİ FİLM GELİYOR

Bu arada Almodóvar, kendisini düzenli iş arkadaşı Penélope Cruz'la yeniden bir araya getirecek olan bir sonraki uzun metrajlı filmi Madres Paralelas'ın prodüksiyonuna başlamak için hazırlanıyor. Almodóvar, "Bunlar çok kusurlu anneler ve bir yazar olarak beni en çok ilgilendiren şeydi, özellikle de çok sayıda fedakar ve kahraman anne gördüğüm için. Yani, bu biraz torunlar, çocuklar ama aynı zamanda atalar ve aile hakkında bir film" dedi.