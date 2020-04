Efsanevi komedyen Peter Sellers'ın hayatı daha önce “Trump’s First 100 Days" ve “The Rise and Fall of Tony Blair”i çeken ünlü yapım şirketi Brook Lapping tarafından hayata geçecek.



BBC Arts tarafından seyirciyle buluşacak olan belgesel 75 dakikalık olacak. “Peter Sellers: A State Of Comic Ecstasy” adını taşıyan belgesel komedyenin yeteneğini, kişisel hayatının çok sayıda evlilikten, kronik sağlık sorunlarına kadar olan sonsuz karmaşıklıklarını seyirciye sunacak.