Pink'in kızıyla düet yaptığı şarkısı Billboard listesine girdi

Dünyaca ünlü sanatçı Pink'e yeni şarkısı Cover Me In Sunshine'ı söylerken 9 yaşındaki kızı Willow Sage Hart eşlik etti. Geçtiğimiz kasım ayında The Christmas Song ve 2018 yılında ise A Million Dreams şarkılarına düet yapan Pink ve Willow Sage Hart, geçtiğimiz haftalarda evde kaydettikleri Cover Me In Sunshine" ile müzikseverlerle buluştu.

41 yaşındaki Pink'in kızıyla yeni düeti, albüm satışlarına göre oluşturulan Billboard 200 listesine 104'üncü sırdan girdi. Anne-kızın şarkısı ABD'de 2 milyon indirm sayısına ulaştı. Şarkı, Spotify'de şimdiye dek 6,5 milyon defa dinlendi.

Willow, Pink ve eşi Carey Hart'ın büyük çocuğu. Çiftin dört yaşında Jameson adında bir de oğlu bulunuyor.

MİLYONLARCA ALBÜM SATTI

Üç Grammy ödüllü Pink, bugüne kadar sekiz stüdyo albümü ve 60 milyonun üzerinde albüm satışına imza attı. En son yayımlanan albümü Hurts 2B Human ile Billboard 200 listesinde 8 ülkede 1 numaraya yükseldi. 2019 yılının son aylarında Beautiful Trauma isimli dünya turnesinde 18 ülkede 156 kez sahne alarak 3 milyonun üzerinde bilet satışına imza attı.