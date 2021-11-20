Piyanist İdil Biret, 80. yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutlayacak

Piyano virtüözü İdil Biret'in 80. yaş günü, 21 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlanacak.



Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü kapsamında "müzik" alanında ödül aldığı açıklanan İdil Biret için düzenlenen etkinlik, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.



Etkinlikte, yönetmenliğini Eytan İpeker'in, yapımcılığını Yoel Meranda'nın üstlendiği "İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" adlı belgesel sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Belgeselde, İdil Biret'in arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, 5 yaşındayken yaptığı bestelerin orijinalleri, 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein'ın İdil Biret'i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve sanatçının 1970'lerde hocası Nadia Boulanger'ye Berg'in piyano sonatını çaldığı görüntüler yer alıyor.



Usta sanatçının hayatı ve müzik yolculuğunun anlatıldığı belgeselde röportajlarıyla katılanlar arasında, eşi Şefik Büyükyüksel, besteci ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, Fransız piyanist Remy Stricker, hocası Wilhelm Kempff'in çocukları Roland ve Irene Kempff, müzik eleştirmeni ve Fransız Radyosu Yayın Direktörü Claude Samuel, "İdil Biret - Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti" kitabının yazarı Dominique Xardel, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker İnönü ile Suna Kan'dan Filiz Ali'ye kadar pek çok ünlü isim bulunuyor.

