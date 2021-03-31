Portakal Çiçeği Karnavalı online olarak başlıyor

Adana’da her yıl nisan ayında yapılan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenleniyor.

İHA 31.03.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:11

Portakal Çiçeği Karnavalı online olarak başlıyor

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl salgın nedeniyle dijital olarak yapılacak. 1 Nisan’da 9’uncu kez gerçekleştirilecek online karnaval, dijital alanda ülkenin en büyük etkinliği olmaya hazırlanıyor.

1 Nisan Perşembe günü 'nisandaadanada.com’ adresindeki karnaval dijital mecrasında hem Türkçe hem İngilizce olarak start verecek olan online yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler ile 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Karnaval kapsamında gerçekleşecek etkinlikler için Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, ADANOFF Kulübü çekimler için Merkez Park’ta buluştu. Kostüm giyen bisiklet kulübü üyeleri bisiklet sürerken offroad grubu da onlara eşlik etti.

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