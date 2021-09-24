Prens Albert'ten Kraliçe Victoria’ya: Beni hayattan bezdirdin

II. Elizabeth’ten sonra en uzun süre saltanat süren (63 yıl 7 ay) İngiltere Kraliçesi Victoria ile eşi Prens Albert’in evliliklerindeki sorunları anlatan mektuplar yayımlandı. Aralarında Prens Albert’in çoğunu anadili Almancayla 1841 ve 1861 yılları arasında yazdığı mektupların da bulunduğu 22 bin belge ve fotoğraf ilk kez açıklandı.

SIK SIK NOTLARLA ANLATTI



21 yıl süren evlilikteki kavgaların ardından Albert’in incindiğini eşine sık sık notlar aracılığıyla ilettiği belirtildi. Mektuplardaki bazı yerlerde yazıların okunamayacak kadar karışık olmasını nedeninin prensin öfkeli hali olduğu ifade edildi.



YERDEN YERE VURMUŞ



Mektuplarda Victoria’nın bencil ve dırdırcı olduğunu dile getiren Prens Albert, çoğu kez kontrolünü kaybedip eşini odadan odaya takip ettiğini anlatıyor. Prens bir mektubunda “Kendinle ve eğer mümkünse duygularınla daha az meşgul olsaydın ve dış dünyayla daha fazla ilgilenseydin, hepimiz için en büyük yardımın bu olduğunu görürdün” diyor.



Ayrıca dokuz çocuğuna karşı fazla azarlayıcı olduğu için eşini eleştiren prens, annelik konusunda da dersler veriyor. Prens Albert, eşinin ortaklıklarından daha fazla keyif almamasının utanç verici olduğunu söylüyor.



‘BENİ HAYATTAN BEZDİRDİN’



Prens Albert bir mektubunda, “Victoria beni hayattan bezdirsen de sana karşı görevimi yapıyorum. Buna sabırla geçmesi gereken bir sınav olarak bakıyorum ama beni umutsuzca incitiyorsun” diyor. Kraliçe Victoria’nın 1861’de Prens Albert öldükten sonra yaşamının geri kalan kısmını siyahlar giyerek yas içinde geçirdiği biliniyor.

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