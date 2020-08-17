Prenses Diana rolünü Elizabeth Debicki oynayacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahttaki yıllarını konu alan The Crown dizisinde Prenses Diana'yı oynayacak isim Elizabeth Debicki oldu.

17.08.2020 - 12:06

Prenses Diana rolünü Elizabeth Debicki oynayacak

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Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Crown dizisinde, Prenses Diana’yı canlandıracak isim belli oldu. 

Rolü aldığı açıklanan 29 yaşındaki Elizabeth Debicki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Prenses Diana’nın ruhu, sözleri ve eylemleri pek çok kişinin kalbinde yaşıyor. Beni birinci bölümden beri kendisine bağlayan bu diziye katılmak gerçek ayrıcalığım ve onurum” ifadelerini kullandı.

Dizinin yaratıcısı Peter Morgan, ocak ayında yaptığı açıklamada serinin beşinci sezonda sona ereceğini duyurmuştu.

Ancak fikrini değiştiren Morgan, “Beşinci serinin hikayelerini tartışmaya başladığımızda, hikayenin zenginliğine ve karmaşıklığına adalet sağlamak için orijinal plana geri dönmemiz ve altı sezon yapmamız gerektiği çok geçmeden anlaşıldı” dedi.

Elizabeth Debicki Elizabeth Debicki

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