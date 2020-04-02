puhutv'den günün filmi: Evrim (Transcendence)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi seçkisinde bu kez Evrim (Transcendence) izleyiciye sunuluyor.



Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman’nın başrollerini paylaştığı, Wally Pfister’in yönetmen koltuğunda oturduğu 2014 yapımı film bilim kurgu hayranlarının beğenisini kazanmıştır.



KONUSU



Bilim adamı Will, istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süperbilgisayara entegre eder. Will'in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat terörist grup Will'in hala hayatta olduğunu fark edince, super-bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler.



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