Puşkin'in eserleri en çok Türkiye'de dinleniyor

Storytel’in yaptığı araştırma, Rusya’da son derece popüler olan Aleksandr Puşkin’in eserlerinin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da yaygın olarak dinlendiğini ortaya koydu.

07.06.2021 - 09:05

Puşkin'in eserleri en çok Türkiye'de dinleniyor

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Rusya’da muazzam bir talep gören Aleksandr Puşkin'in eserlerinin başta Türkiye, Meksika ve İsveç olmak üzere yurt dışında da yaygın bir biçimde dinlendiği belirtildi.

Storytel’in Rus edebiyatının simgesi haline gelen Aleksandr Puşkin’in doğum gününde yapılan açıklamasında, “Puşkin en çok Türkiye, Meksika, İsveç, Norveç ve Hindistan’da dinleniyor. Ancak onun diğer ülkelerdeki popülerliği, yüce şaire anavatanında duyulan sevgiyle kıyaslanamaz. O esasen Rus şairdi ve öyle kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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