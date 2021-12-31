Pussy Riot üyeleri Nadezhda Tolokonnikova ve Veronica Nikulshina Rusya’nın yabancı ajan listesine eklendi

Rusya Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki eylemlerinin ardından ün kazanan tartışmalı grup Pussy Riot’un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronica Nikulshina yabancı ajan olarak kayda geçti.



Karar, ilgili devlet kurumları tarafından elde edilen belgeler neticesinde verildi. Ulaşılan bilgilere göre söz konusu kişiler yurtdışından parasal destek alırken, sistematik biçimde bir grup kişiye belge ulaştırdığı anlaşıldı.



Veronica Nikulshina

Rus hiciv ustası ve yazar Viktor Şenderoviç ve Holod sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taysiya Bekbulatova da listeye elenenler arasında. ABD’ye bağlı Radio Free Europe/Radio Liberty’den iki gazeteci olan Yelena Vladkina ve İvan Belyayev de listeye eklendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı. Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile serbest kalmışlardı.

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