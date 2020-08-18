Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyununda başrolde

Harry Potter filmlerinin Lord Voldemort’u Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyunu Beat The Devil ile sahnelere dönüyor.

18.08.2020 - 08:40

Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyununda başrolde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum'ı Andy Serkis 56 yaşında (Gerçekte kim olduklarını biliyor musunuz?)

Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum'ı Andy Serkis 56 yaşında (Gerçekte kim olduklarını biliyor musunuz?)

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, iddialı bir ekibin hayata geçirdiği Beat The Devil isimli tiyatro oyunuyla sahnelere dönüyor. The Hours, The Reader gibi filmlerin Oscar adayı senaristi David Hare’in yazdığı oyunun, İngiltere’de fiziksel mesafe önlemleri dahilinde izin çıkması durumunda sonbaharda sahnelenmesi planlanıyor.

CORONA GÜNLÜĞÜNÜ ANLATACAK

Deadline'ın haberine göre Tek kişilik bir oyun olan Beat The Devil, yazar David Hare’in kendisine corona virüsü teşhisi konduğu güne ve sonrasında yaşananlara odaklanacak.

57 yaşındaki oyuncu son olarak Dolittle'da Barry karakterini seslendirdi 57 yaşındaki oyuncu son olarak Dolittle'da Barry karakterini seslendirdi

Oyunla ilgili yapılan basın açıklamasında “İngiltere hükümetinin, oldukça gecikmiş karantina sürecini başlatacak belirleyici kararlarından ilkini aldığını gün, David Hare’e corona virüs bulaştı. Oyunda yazarın hastalıkla birlikte yaşadığı hezeyana, korkularına, rüyalarına ve süreçte politikacıların dürüst olmayan tavırlarına değinilecek" denildi.

SINIRLI İZLEYİCİYLE SAHNELENECEK

Sezon başladığında Londra’daki Bridge Theater’da, sınırlı izleyici kapasitesiyle sahnelecek Beat The Devil’ın yönetmeni de Tony ve BAFTA ödüllü Sir Nicholas Robert Hytner.

Carousel, Miss Saigon, The History Boys gibi oyunlarla tanınan Hytner, 12 yıl boyunca London National Theatre’ın direktörlüğünü üstlenmişti.

ÜZGÜN KEDİ SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...